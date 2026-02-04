Equipos de Seguridad de la Municipalidad, Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL y OSSE trabajan de manera conjunta para menguar los riesgos en la zona de España entre Luro y 25 de Mayo, donde hoy se registró el impresionante incendio de una casa.

Según se indicó desde la Municipalidad, los trabajos continuaban esta tarde y se extenderán hasta mañana, con el fin de evitar cualquier consecuencia lamentable.

El siniestro ocurrió esta tarde y motivó un amplio operativo de Bomberos y áreas municipales. No hubo heridos y se cortó el tránsito para realizar adecuadamente las tareas investigativas.

Según la información preliminar, el fuego se habría iniciado en un colchón y se propagó rápidamente hacia la membrana del techo, lo que intensificó las llamas. Cuatro dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para contener el foco ígneo, evitar su expansión a construcciones linderas y asegurar la estructura afectada.

Como medida preventiva, se dispuso el corte total del tránsito vehicular en el tramo comprendido entre Luro y 25 de Mayo. Se aguarda el informe oficial que permitirá determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales.

