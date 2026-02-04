Diversas áreas de la Municipalidad trabajan en el lugar donde hoy se incendió una casa
Es en España entre 25 de Mayo y Luro. Equipos de Seguridad, Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL y OSSE estarán hasta mañana.
Equipos de Seguridad de la Municipalidad, Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL y OSSE trabajan de manera conjunta para menguar los riesgos en la zona de España entre Luro y 25 de Mayo, donde hoy se registró el impresionante incendio de una casa.
Según se indicó desde la Municipalidad, los trabajos continuaban esta tarde y se extenderán hasta mañana, con el fin de evitar cualquier consecuencia lamentable.
El siniestro ocurrió esta tarde y motivó un amplio operativo de Bomberos y áreas municipales. No hubo heridos y se cortó el tránsito para realizar adecuadamente las tareas investigativas.
Según la información preliminar, el fuego se habría iniciado en un colchón y se propagó rápidamente hacia la membrana del techo, lo que intensificó las llamas. Cuatro dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para contener el foco ígneo, evitar su expansión a construcciones linderas y asegurar la estructura afectada.
Como medida preventiva, se dispuso el corte total del tránsito vehicular en el tramo comprendido entre Luro y 25 de Mayo. Se aguarda el informe oficial que permitirá determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales.
