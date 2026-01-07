Personal del Cuartel de Bomberos Centro controló un incendio registrado esta tarde en una vivienda del barrio Don Bosco, donde afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni personas heridas.

Según se informó, los bomberos tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 18:00 y se desplazaron al lugar con una autobomba y un camión cisterna. Al arribar a la vivienda de avenida Colón 5318 constataron un incendio declarado en el interior del inmueble.

De inmediato se iniciaron las tareas de extinción, determinándose que el foco ígneo afectaba a una motocicleta ubicada dentro del garaje de la casa.

Tras el trabajo del personal, el incendio fue controlado, sin que se reportaran lesionados ni víctimas fatales, indicaron las fuentes consultadas.

