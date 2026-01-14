Por las altas temperaturas, desde el Municipio alertaron que existe un riesgo extremo de incendios en General Pueyrredon que se extenderá durante toda la semana.

En este sentido, Sergio Mostafá, jefe de bombero voluntario de Sierra de los Padres, declaró en diálogo con El Marplatense que “en los últimos días se registraron varios incendios, de menor magnitud que los ocurridos semanas atrás, en su mayoría vinculados a la quema de basura y pastizales”.

Por este motivo, desde el área advirtieron que, “además de los daños materiales y ambientales, el humo genera serios riesgos para la salud de los vecinos cercanos a los focos ígneos, especialmente en personas con patologías respiratorias como asma o EPOC”.

En ese sentido, recordaron que “las quemas a cielo abierto están prohibidas por ordenanza municipal en todo el partido de General Pueyrredon y reiteraron una serie de medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones”.

Entre las recomendaciones, se indicó “la importancia de mantener el pasto corto alrededor de las viviendas para reducir el avance del fuego en caso de un foco cercano. Este tipo de incendios de interfaz afectan la vegetación y, debido al viento y a las altas temperaturas, pueden propagarse rápidamente hacia las casas”.

También se aconsejó “realizar la poda de árboles a una altura mínima de tres metros, con el objetivo de evitar incendios de copa si el fuego se inicia en el suelo”.

Asimismo, pidieron no arrojar residuos, vidrios, ni colillas de cigarrillo, ya que con altas temperaturas pueden convertirse rápidamente en un foco de incendio.

Por último, “ante la detección de una quema o un incendio provocado, se solicitó dar aviso inmediato al 100. Desde el área remarcaron que la prevención es una responsabilidad compartida y comienza por no prender fuego y disponer correctamente los residuos”, remarcó.

“En caso de no poder controlar un foco ígneo, se recomienda recurrir de inmediato a los bomberos para evitar consecuencias mayores. El objetivo principal es proteger la vida, el medioambiente y los bienes de la comunidad”, concluyó.