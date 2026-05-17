Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro debió intervenir este domingo a las 18:30 tras registrarse un incendio en un edificio situado en Güiraldes al 6600, en la zona sur de la ciudad.

Ads

El alerta fue recibido mediante una comunicación radial del 911 Sur, que advertía sobre un principio de incendio presuntamente originado en el área de calderas del sótano del inmueble.

Al arribar al lugar, el personal ingresó por el acceso principal del edificio, que cuenta con cuatro pisos y seis departamentos por planta. Para ese momento, los residentes ya se habían autoevacuado preventivamente sin necesidad de asistencia.

Ads

Durante las tareas de inspección y control, los bomberos constataron que el foco ígneo se encontraba en el cuarto de medidores de electricidad y bombas de agua, donde un ramal de cables resultó afectado por las llamas. Las labores se concentraron en evitar la propagación hacia otros sectores del complejo.

Además, se solicitó la presencia de una cuadrilla de EDEA para verificar el estado de las instalaciones eléctricas y garantizar las condiciones de seguridad.

Ads

No se registraron heridos, víctimas fatales ni personas trasladadas a hospitales o clínicas de la ciudad.

Puede interesarte