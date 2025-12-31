Personal del Cuartel de Bomberos Centro actuó esta tarde para controlar un incendio generado en una vivienda del barrio Villa Primera, donde más allá de algunos daños materiales no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

El foco ígneo se desató alrededor de las 16:00 en el domicilio ubicado en Misiones y Necochea. Se trata de una vivienda de dos plantas, construida en mampostería, con tirantería y tablado de madera y techo de teja.

Según indicaron fuentes consultadas, en la parte trasera -donde se ubican un patio y un quincho- se observó un ahumamiento generalizado y el foco ígneo concentrado en el sector del techo.

De inmediato los bomberos procedieron al despliegue de mangueras y, mediante el uso de una escalera plegable, se logró acceder al quincho para efectuar el enfriamiento del interior del techo hasta extinguir por completo el incendio.

El siniestro provocó ahumamiento generalizado en toda la vivienda, termo-fracturas en paredes y cielorrasos, y carbonización en tirantes y tablado de madera. El propietario se encontraba presente durante la intervención, aunque no se registraron lesionados ni víctimas fatales.

