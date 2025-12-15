Un incendio se desató este lunes en una vivienda de dos plantas situada en calle 20 entre 5 y 7, en la localidad de Batán. En el lugar trabajó personal del Cuartel de Bomberos de Batán, que logró controlar la situación sin que se registraran personas heridas.

Según el parte oficial, al momento del arribo de las dotaciones el incendio se encontraba en fase declarada. La vivienda afectada está construida en mampostería sólida y, gracias al rápido accionar de los bomberos, se evitó la propagación del fuego tanto hacia un dúplex lindero como hacia la planta superior del propio inmueble.

Como parte del operativo, se solicitó la presencia de personal de EDEA para realizar el corte preventivo del suministro eléctrico. Tras las tareas de extinción y control, la situación quedó bajo control y no fue necesario evacuar a vecinos de la zona.

Las causas del incendio no fueron informadas y serán materia de evaluación posterior.

