La bombero que resultó herida en el accidente ocurrido en Morón debió ser sometida a la amputación de su pierna izquierda, luego de que los intentos médicos por salvar el miembro fracasaran. Lo mismo sucedió con su compañera el día anterior. En paralelo, el conductor, de 54 años, acusado de la muerte de Matías Di Paolo y de herir de gravedad al resto del escuadrón, continúa detenido.

Se trata de M. B., quien fue intervenida en varias ocasiones durante las últimas 48 horas. A pesar de los esfuerzos, los procedimientos no lograron restablecer la circulación sanguínea en su extremidad inferior izquierda.

“La mala evolución de las cirugías previas realizadas a fin de restablecer satisfactoriamente la circulación fueron fracasando secuencialmente”, explicaron las autoridades del cuartel de Bomberos.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Primer Plano Online, la amputación se tuvo que realizar por arriba de la rodilla. “Su estado físico y anímico es bueno y estamos siguiendo de cerca su evolución, con un equipo de contención para ella y su familia”, describieron.

Así quedó el Vento que conducía el hombre imputado por el hecho

La investigación sobre el siniestro continúa a cargo del fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Morón, quien recientemente terminó con la detención de César Alejandro Cervantes (54). El hombre fue identificado como el conductor del Volkswagen Vento que embistió de frente a los bomberos, cuando intentaba adelantar a una camioneta.

Como consecuencia de la maniobra imprudente, tres de los voluntarios, que trabajaban en un operativo para contener un incendio en la zona, quedaron atrapados contra la carrocería. Asimismo, el choque provocó la muerte de Matías Di Paolo, de 33 año, quien voló por los aires y cayó a 50 metros del lugar del impacto.

El joven bombero fue despedido con honores por sus compañeros y vecinos de Ciudad Jardín el martes por la noche. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de Tres de Febrero.

Horas antes del último adiós a Di Paolo, Cervantes había sido citado por el fiscal Rappazzo. Sin embargo, el acusado se negó a declarar y quedó imputado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves. Con el aval del juez de Garantías Roberto Maximiliano Carletti, se determinó que continúe detenido.

Matías Di Paola, el bombero que murió tras ser atropellado en Morón

Durante esa misma audiencia, establecieron que la calificación sea agravada, debido a que la Fiscalía señaló que en el lugar había balizas y conos colocados, para que los bomberos pudieran combatir el fuego desatado en un basural ubicado en las inmediaciones de la Avenida Bernabé Márquez, en la zona limítrofe entre Morón y Tres de Febrero.

En este sentido, el fiscal interpretó que el conductor no habría tomado las precauciones necesarias para evitar el accidente fatal. A partir de este planteo, Cervantes quedó acusado de haber actuado con indiferencia, pese al posible resultado que su maniobra podría haber provocado.

En relación con el otro vehículo involucrado, el conductor de una Fiat Toro se presentó voluntariamente ante la Justicia y aseguró desconocer lo sucedido. “Yo no vi nada”, respondió ante las preguntas del fiscal y su secretario, Leandro Tommasone, sobre la secuencia en la que se produjo el choque fatal.

Respecto a los demás heridos, todos fueron atendidos por el SAME y trasladados hacia diferentes hospitales. Una de las víctimas también fue la novia de Di Paolo, M. Q., quien también brindaba servicios en el mismo cuartel de bomberos. Al igual que su compañera, el personal médico tuvo que amputarle un miembro inferior.

Por su parte, se conoció que el bombero M. H. continúa con su proceso de recuperación de múltiples fracturas en ambos fémures, tibia y peroné de la pierna derecha. Además, indicaron que presentaba diversos golpes en todo el cuerpo.

Fuente: Infobae