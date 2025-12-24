Una menor de 8 años fue rescatada esta tarde por Bomberos del Cuartel Centro que asistieron en el incendio de una vivienda ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia: si bien hubo daños materiales, no hubo que lamentar heridos.

El foco ígneo se declaró alrededor de las 18:00 en una propiedad de San Lorenzo 4974. Al llegar al lugar, los Bomberos observaron una vivienda de dos plantas, de mampostería firme, techo de tejas y amplios ventanales, con un “ahumamiento generalizado”.

Personas que estaban en el lugar informaron que en las habitaciones superiores se encontraba una menor de edad perteneciente a la comunidad cíngara. Ante ello, una dotación se abocó de inmediato a las tareas de búsqueda y rescate, mientras otra trabajó en la extinción del fuego. En el lugar se encontraba la propietaria, de 27 años.

La menor fue localizada rápidamente en una habitación del piso superior y trasladada a un sitio seguro. No presentó lesiones ni requirió asistencia médica.

En cuanto al foco ígneo, se constató que se había originado en el sector de la parrilla, en la planta baja. El incendio fue extinguido en su totalidad y se procedió a la apertura del cielorraso plástico para enfriar la zona.

Fuentes consultadas comunicaron que no se registraron heridos, mientras que los daños materiales incluyeron la parrilla de material y ladrillo calcinada, el cielorraso plástico afectado y tiznado en paredes y techo.