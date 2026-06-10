Pelea entre vecinos: demoraron a dos hombres por provocar destrozos en una casa
Generaron daños a un portón y a la puerta de reja del inmueble. Ocurrió en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia.
Generaron daños a un portón y a la puerta de reja del inmueble. Ocurrió en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia.
El joven de 17 años fue capturado en Chile y Alvarado, luego de caer del vehículo y darse a la fuga a pie.
Residentes de la calle Alberti, entre Neuquén y Misiones, denunciaron que la "creciente cantidad de robos, tanto a propiedades como a personas", ha generado un "clima de constante temor y vulnerabilidad".
El sujeto de 36 años conducía un Volkswagen Polo por San Lorenzo y Francia cuando fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina.