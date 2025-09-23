Vecinos del barrio Bernardino Rivadavia manifestaron su preocupación por la inseguridad y le reclamaron al municipio llevar adelante medidas de prevención para preservar la tranquilidad de la zona. Insistieron en la instalación de cámaras de seguridad y reductores de velocidad, y mayor operativos de tránsito.

A través un petitorio formal que fue presentado ante el Ejecutivo local, al cual El Marplatense tuvo acceso, residentes de la calle Alberti, entre Neuquén y Misiones, alertaron sobre "reiterados hechos de inseguridad" que sufren en ese sector del distrito de General Pueyrredon.

En ese sentido, denunciaron que la "creciente cantidad de robos, tanto a propiedades como a personas", ha generado un "clima de constante temor y vulnerabilidad".

Además, le solicitaron a la Municipalidad que adopte medidas concretas de manera urgente, proponiendo en primer lugar la "instalación de reductores de velocidad en las calles del barrio, con el fin de desalentar maniobras peligrosas y facilitar la identificación de vehículos sospechosos".

Asimismo, pidieron la "colocación en forma inmediata de cámaras de seguridad conectadas al Centro Operaciones y Monitoreo (COM), ubicadas estratégicamente en el barrio".

También, en la nota, se reclamó la "realización de operativos de control de motovehículos, especialmente en horario nocturno, dado que gran parte de los delitos registrados involucran motos sin identificación visible".

“Si bien se circunscribe a un sector particular de la calle Alberti, es un claro reflejo de la problemática de inseguridad que afecta a los barrios Don Bosco y Bernardino Rivadavia en su conjunto, requiriendo una respuesta integral del Estado municipal”, indicaron los vecinos.