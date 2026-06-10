Dos hombres fueron demorados luego de ser sorprendidos causando daños en el ingreso de una vivienda ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia, en el marco de una disputa entre vecinos.

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Una comunicación al sistema de emergencias 911 advirtió sobre disturbios entre varias personas en el lugar. Al arribar, en Formosa al 4900, los efectivos observaron a los sospechosos dañando el portón y la puerta de reja del inmueble, por lo que procedieron a su inmediata demora.

La propietaria de la vivienda radicó la denuncia por los destrozos ocasionados, mientras que la Fiscalía de Flagrancia dispuso la notificación de la formación de causa a ambos involucrados por el delito de daños.

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Tras cumplirse las actuaciones de rigor y constatarse que no registraban impedimentos legales, los dos hombres recuperaron la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

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