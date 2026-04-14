En el marco de una investigación por robo agravado de vehículo con uso de arma de fuego, personal policial realizó allanamientos en el barrio Bernardino Rivadavia, donde se secuestraron un arma, municiones y un teléfono celular, y se logró recuperar el rodado sustraído. La causa es llevada adelante por la Fiscalía a cargo del fiscal Joaquín Morán, con intervención del Juzgado de Garantías N°2.

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Los procedimientos se concretaron en Malvinas al 3100 tras tareas investigativas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad y testimonios, lo que permitió identificar a los presuntos autores y obtener las órdenes judiciales correspondientes. Los operativos contaron con la colaboración del Grupo GAD.

Como resultado, en uno de los domicilios allanados se incautó un revólver calibre .32 con numeración parcialmente ilegible, nueve municiones calibre .32 largo, cinco municiones calibre 9 mm, una munición calibre .32 corto y un teléfono celular. En ese lugar no fue hallado el menor de 14 años imputado en la causa.

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En el segundo objetivo, también ubicado en la misma zona, el resultado fue negativo, ya que el imputado mayor, de 18 años, se encontraba previamente detenido y alojado en la Unidad Penal N°44.

Asimismo, en el marco de la investigación, se logró el hallazgo del vehículo sustraído -un Citroën Aircross-, que estaba oculto en un inmueble abandonado en la zona de Juncal entre Roca y Castelli, procediéndose a su secuestro.

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Tras la comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado de vehículo, el secuestro de los elementos incautados, la realización de una pericia balística sobre el arma y la restitución del rodado a su propietario.

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El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado domingo 5, cuando la víctima denunció haber sido interceptada por tres hombres, uno de ellos armado, quienes le sustrajeron el vehículo. A partir de ese episodio se iniciaron las actuaciones que derivaron en los allanamientos.