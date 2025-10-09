Detuvieron a un hombre con un auto robado y documentación falsa en el barrio Bernardino Rivadavia
El sujeto de 36 años conducía un Volkswagen Polo por San Lorenzo y Francia cuando fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina.
Personal de Prefectura Naval Argentina detuvo esta tarde a un hombre de 36 años, quien fue interceptado en San Lorenzo y Francia conduciendo un auto Volkswagen Polo robado y además, presentó documentación apócrifa. Fue remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
En principio, las autoridades observaron que la patente parecía falsa y corroboraron que el vehículo en realidad tenía pedido de secuestro activo, solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 55 por el delito de “Robo agravado automotor” desde el pasado marzo.
Asimismo, los efectivos de seguridad le solicitaron la licencia de conducir y la cédula de identificación de vehículo, y el sujeto mostró documentación que “presentaba características apócrifas”, de acuerdo a las fuentes policiales.
Por su parte, el fiscal Facundo De la Canale dispuso que realicen actuaciones de rigor por el delito de “Encubrimiento”, secuestren el rodado y que el detenido sea notificado de la formación de la causa y enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
También se le dio intervención al fiscal Bruna, quien ordenó el secuestro de la documentación y dispuso que se labren actuaciones bajo caratula de “Uso de documento público apócrifo” y se lo notifique de la formación de la causa al imputado.
