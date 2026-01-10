Un hombre de 36 años que intentó cometer un robo en una vivienda ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia, fue sorprendido por la propietaria y al intentar huir escalando una reja resultó herido. Fue detenido y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Personal del Comando de Patrullas actuó tras un llamado al 911 sobre el ingreso de un sujeto a una propiedad de Francia al 3900.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el sujeto había escalado una reja y dañado otra para acceder al interior de la vivienda. La dueña lo sorprendió al regresar a su casa, momento en el cual el individuo emprendió la fuga.

Durante el intento de escape, el hombre resultó herido en una pierna al incrustarse la punta de un barrote de la reja. A pesar de ello, fue reducido a los pocos metros por los efectivos policiales y trasladado al HIGA, donde recibió atención médica.

En poder del imputado se secuestró un elemento punzante de aproximadamente 30 centímetros, con mango precario de tela, comúnmente denominado “faca”.

Del procedimiento tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, quien dispuso la aprehensión del sujeto y su notificación de la formación de causa por el delito de “tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento”, ordenando su posterior alojamiento en la Unidad Penal N°44 una vez recibidas las curaciones correspondientes.