Tres personas -dos mujeres y un hombre- quedaron imputadas hoy en el marco de una investigación por el robo a un café de la zona de Tribunales cometido el mes pasado. Además de la identificación de los sujetos, se logró secuestrar un arma de fuego en allanamientos realizados en los barrios Bernardino Rivadavia y Nuevo Golf.

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El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 19 de abril en un comercio del rubro café ubicado en Almirante Brown 1700, donde el comerciante constató el faltante de un iPhone, una notebook y otros elementos, además de daños en la cerradura y la rotura de un vidrio del local.

La investigación fue llevada adelante por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, a partir de tareas que incluyeron análisis de cámaras privadas, lo que permitió establecer la identidad de los presuntos autores y sus domicilios, obteniéndose las correspondientes órdenes judiciales.

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En ese contexto, personal policial realizó dos allanamientos con intervención de la Fiscalía N°14 a cargo de Fernando Berlingeri y el Juzgado de Garantías N°4, en domicilios ubicados en Tierra del Fuego 3009 y Cerrito 4100, donde se identificó a tres imputados y se secuestró un arma de fuego.

Durante el procedimiento, en el domicilio de Tierra del Fuego fue identificada una mujer de 24 años, mientras que en Cerrito se halló al resto de los implicados -un hombre de 37 años y una mujer de 59- y se procedió al secuestro de un revólver marca Smith & Wesson calibre .38 sin numeración visible, además de equipos de comunicación en desuso.

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Según se informó, no fue hallado el elemento principal requerido en la orden de allanamiento. No obstante, el fiscal interviniente dispuso el secuestro del arma y la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal para la mujer de 24 años y el hombre de 37 por el delito de robo, mientras que la mujer de 59 también fue notificada, sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.