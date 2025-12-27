Un vehículo y diversos elementos vinculados a dos hechos de hurto agravado cometidos mediante inhibidores de señal fueron secuestrados durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia. Los moradores fueron imputados por la Justicia, aunque no sufrieron restricción de su libertad.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 32 años, quien el pasado martes 16 dejó estacionada su camioneta Volkswagen Amarok blanca en la intersección de avenida Luro y Francia. Según declaró, alrededor de las 11:00, autores ignorados sustrajeron del interior dos mochilas con documentación personal, llaves y una computadora gris, sin provocar daños en el vehículo.

El segundo hecho ocurrió el sábado 20. Un hombre de 49 años informó que había estacionado su camioneta Volkswagen Amarok negra en Salta, entre Colón y Bolívar, a las 10:00. Al regresar una hora después constató el faltante de varios trajes de neoprene, tarjetas de crédito, una agujereadora a batería y prendas de vestir.

A partir de tareas investigativas, relevamiento de cámaras privadas y seguimiento, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta logró identificar un vehículo utilizado bajo la modalidad de inhibidor. La unidad, un Suzuki Fun negro, fue localizada en Saavedra al 5800. Con la correspondiente orden judicial, se efectuó el allanamiento y la requisa del rodado, con apoyo del Grupo GAD.

Durante el operativo se secuestraron: una pantalla con funda negra, un mouse inalámbrico, una mochila, un handy inhibidor de frecuencia marca Baofeng con su cuna cargadora, un matafuego, un bolso azul con detalles grises, veintiún trajes de neoprene de distintas marcas y el vehículo Suzuki Fun negro.

Tras ser informado el resultado del procedimiento, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso el secuestro legal de los elementos y la notificación de la causa a los moradores, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.