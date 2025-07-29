inhibidor de señal

Transeúnte redujo a un delincuente que intentó robar en el interior de un auto
Ocurrió en el barrio San José. El sujeto quiso robar elementos de un vehículo que estaba estacionado, pero fue atrapado por una persona que pasaba por el lugar.
Ocurrió en el barrio San José. El sujeto quiso robar elementos de un vehículo que estaba estacionado, pero fue atrapado por una persona que pasaba por el lugar.
Dos hombres fueron aprehendidos este martes cuando circulaban a bordo de una auto con pedido de captura, tras una denuncia por un robo en Villa Gesell mediante este modus operandi. Al ser detenidos, les ofrecieron 100 mil pesos a los efectivos para borrar los datos de los celulares secuestrados en s