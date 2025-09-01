Mediante una llamada al 911, advirtieron la maniobra de un ladrón en la zona del centro y La Perla, y personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) impidió que un joven de 18 años robara un vehículo utilizando un inhibidor.

De esta manera, tras la denuncia, las autoridades dieron con el sospechoso en 25 de Mayo y San Luis, a quien lo identificaron y le encontraron un equipo de radio comunicación con cambio de frecuencia, que fue secuestrado.

Este artefacto se trata de un inhibidor de señal o copiador de frecuencia que los delincuentes utilizan para interferir con la señal de la llave del auto, impidiendo que la alarma se active o que el auto se cierre correctamente.

En ese sentido, si bien el fiscal De la Canale no ordenó medidas restrictivas contra la libertad del sujeto, desde la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo de Joquín Morán, dispusieron que se realicen actuaciones por “Averiguación de ilícito”, avalaron el secuestro y pidieron que se notifique al implicado de la formación de la causa.

