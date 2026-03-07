La investigación por el robo del auto a un turista avanzó en las últimas horas, cuando fue allanado un domicilio del barrio Don Bosco y secuestraron un inhibidor de señal además de imputar a un hombre de 36 años.

El hecho se originó el pasado 11 de febrero, cuando la víctima -un joven de 24 años- denunció haber dejado su auto estacionado en Bolívar entre Córdoba y Santiago del Estero. Sin embargo, al regresar horas más tarde se constató que el rodado había sido sustraído.

Posteriormente, mediante el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el hecho ocurrió alrededor de las 02:29, cuando dos hombres se llevaron el automóvil.

Las tareas investigativas permitieron reunir los elementos que derivaron en el allanamiento ejecutado en las últimas horas en un domicilio de Chaco al 2700, por orden de la fiscalía interviniente, a cargo del Eduardo Layus, titular de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a un hombre de 36 años que tenía entre sus pertenencias un inhibidor de señal, por lo que fue demorado. En el lugar también se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un morral negro, prendas de vestir, un cable tipo puente, una pinza, un sacacorchos y una llave de automóvil.

La fiscalía dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al imputado por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública. Posteriormente se le otorgó la libertad conforme al artículo 161 del mismo código, mientras continúa el avance de la causa.