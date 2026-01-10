Agentes de la Policía Bonaerense realizaron un procedimiento en la localidad de San Bernardo que culminó con la aprehensión de tres personas, oriundas del partido de Avellaneda e integrantes de la denominada “Banda de los inhibidores”, acusadas de llevar adelante un raid delictivo mediante robos a vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos se registraron en distintos puntos de la localidad balnearia, donde los implicados dañaban cristales con un elemento metálico punzante y, en otros casos, utilizaban un handy inhibidor para sustraer pertenencias del interior de los rodados. Hasta el momento se identificaron dos damnificados que constataron la faltante de objetos personales tras dejar sus vehículos en la vía pública.

Ante la situación, se activó de inmediato un operativo cerrojo que alertó al personal caminante y a los móviles policiales y municipales afectados al refuerzo del Operativo Sol 2025–2026 desplegado en la localidad.

En ese marco, el Centro de Monitoreo (COM) y la Patrulla Municipal tomaron conocimiento del hecho y colaboraron en la búsqueda de los sospechosos, mientras que personal policial de la jurisdicción profundizó las tareas de localización.

Como resultado del trabajo coordinado, se logró interceptar a los sospechosos e incautar la totalidad de los elementos sustraídos, además de un handy utilizado como inhibidor, una punta metálica empleada para la rotura de cristales y un automóvil Peugeot 308 utilizado para el traslado durante la comisión de los ilícitos.

El accionar fue convalidado por el titular de la Fiscalía N°11 de La Costa, Pablo Gamaleri, quien avaló lo actuado por las fuerzas intervinientes.