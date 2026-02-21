Un joven de 19 años fue aprehendido durante la madrugada por personal del Comando de Patrullas luego de sustraer una motocicleta y ser interceptado por la propia víctima en la zona del barrio Bernardino Rivadavia.

El operativo se inició cuando los efectivos observaron a varias personas confrontando en la vía pública. Al acercarse el móvil policial, un joven de 18 años manifestó a viva voz que le habían robado su motocicleta minutos antes.

Según relató el denunciante, el hecho ocurrió en el domicilio de un amigo en Malvinas al 3100, donde sustrajeron el rodado. Junto a otro conocido, inició la búsqueda del sospechoso y logró interceptarlo en Malvinas y Alvarado, donde lo retuvo hasta la llegada del personal policial.

Según informaron fuentes policiales, el rodado recuperado es una motocicleta marca Keller, modelo Crono Classic 110 cc, de color negro, sin dominio colocado. A simple vista presentaba el tambor de encendido violentado.

El personal policial procedió a la aprehensión del imputado y al secuestro del vehículo para su posterior restitución al propietario.

Tras mantener comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, su titular Daniel Vicente avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo y la entrega de la motocicleta a su dueño.