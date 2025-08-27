Después de una intensa persecución en el barrio Bernardino Rivadavia, capturaron a un menor de 17 años que manejaba una moto robada. El motociclista llamó la atención de los efectivos por conducir sin casco y debido a que al ver a la Policía intentó escaparse a gran velocidad.

En el marco de un operativo de seguridad, el personal de Infantería observó que un joven manejaba una moto sin casco por Francia y San Lorenzo y que, al notar la presencia policial, trató de darse a a fuga. Por ello, las autoridades comenzaron a seguirlo, hasta que cayó del rodado en Uruguay y Castelli, hizo un tramo a pie y finalmente lo detuvieron en Chile y Alvarado.

Con el sujeto reducido, los agentes constataron que el vehículo tenía el tambor violentado y una yuga colocada, por lo que se presume que habría sido robado.

En ese sentido, el fiscal Marcelo Yañez Urrutia, a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenó el secuestro de la moto, la notificación al aprehendido de la formación de la causa por los delitos de “Encubrimiento" y "Resistencia a la autoridad” y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión.

