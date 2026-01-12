Una densa columna de humo sorprendió a locales y turistas que circulaban esta tarde por la zona de Buenos Aires y Luro, donde agentes del Cuartel de Bomberos Centro tuvieron que actuar para controlar el incendio en un edificio.

El foco ígneo se originó en el interior del departamento de la encargada, situado en la planta baja del inmueble de ocho pisos, específicamente en un patio cubierto de aproximadamente 4 por 8 metros.

El fuego se propagó hacia el techo del patio, construido con chapas de polipropileno y tirantes de madera. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos realizó una inspección ocular, procedió al corte del suministro eléctrico, ventiló el departamento afectado y desplegó una línea de manguera para la extinción total del foco ígneo.

En el operativo participaron una autobomba y un camión cisterna. No se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, y no fue necesaria la evacuación del edificio. Como medida preventiva, se recomendó a los residentes permanecer en el interior de sus viviendas con las puertas cerradas.

Como consecuencia del incendio, se constató ahumamiento generalizado en la planta baja, termofracturas y carbonización en paredes, así como daños en el techo de polipropileno y en los tirantes de madera.

