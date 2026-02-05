Renovaron el alerta por riesgo muy alto de incendios forestales
La situación se extenderá desde hoy hasta el domingo. Difundieron una serie de recomendaciones preventivas para la población.
Desde hoy y hasta el domingo inclusive, el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en el partido de General Pueyrredon, por lo que las autoridades recomendaron extremar los cuidados y adoptar medidas de prevención para evitar focos ígneos.
Entre las principales recomendaciones se indicó no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos; no tirar basura, botellas ni vidrios en terrenos baldíos; y encender fogatas únicamente en áreas permitidas, asegurándose siempre de apagarlas por completo.
Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, los vecinos pueden comunicarse con los servicios de asistencia a través de los teléfonos 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) y 911 (Policía).
