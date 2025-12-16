Un dramático accidente sacudió esta noche a la comunidad de El Palomar y al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero.

Ads

Cuando combatían un incendio de basural al costado de la ruta, un conductor atropelló a una dotación de cuatro bomberos y mató a uno de ellos, mientras que otros tres están graves.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, una zona transitada al límite de los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Ads

Un operativo de emergencia y profundo dolor en la comunidad

Luego el impacto, hubo un importante operativo de asistencia. Dos de los bomberos heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales Bocalandro y Carrillo de Ciudadela, en Tres de Febrero; mientras que el restante está en el Güemes de Haedo. Todos permanecen internados con pronóstico reservado.

La noticia generó una ola de conmoción y solidaridad entre los vecinos de la región. Compañeros, familiares y allegados de la víctima fatal recibieron muestras de apoyo y condolencias.

Ads

“Enviamos nuestras condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima”, expresaron desde el cuartel.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan por estas horas para determinar las circunstancias exactas del accidente. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el conductor del vehículo involucrado ni sobre posibles detenciones.

Puede interesarte

Fuente: TN