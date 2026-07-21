Un incendio provocó importantes daños materiales en una vivienda ubicada en el barrio Alfar, una estructura tipo iglú de fibra de vidrio que en la zona es conocida como la Casa de Dragon Ball por su particular diseño.

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El siniestro se inició por causas que aún son materia de investigación. Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar y constató que el inmueble, ubicado en Magrassi al 4900, se encontraba envuelto en llamas.

Minutos después arribó una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio, que logró extinguir el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara hacia construcciones cercanas.

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Al momento del incendio, la vivienda estaba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas. El propietario se presentó en el lugar mientras continuaban las tareas de control y enfriamiento.

Las actuaciones siguen en curso para determinar el origen del fuego, que dejó a la emblemática estructura completamente afectada.

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