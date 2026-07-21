Un incendio destruyó completamente una emblemática casa en el barrio Alfar
Es conocida por los vecinos como la “Casa de Dragon Ball”. Al momento del incendio, la vivienda estaba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas.
Es conocida por los vecinos como la “Casa de Dragon Ball”. Al momento del incendio, la vivienda estaba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas.
Según indicaron, el proyecto permitirá abastecer a 2.000 vecinos en 30 hectáreas distribuidas en dos sectores de la zona sur de Mar del Plata.
Remarcaron que "la concentración de visitantes y el movimiento nocturno generan un aumento en la vulnerabilidad y un incremento en la comisión de delitos en la vía pública y en viviendas" en barrios de ese sector.