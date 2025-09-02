Obras Sanitarias (OSSE) Mar del Plata concretó hoy la apertura de sobres de la licitación pública correspondiente a la obra para ampliar la red de agua en el barrio Alfar y recibió seis propuestas.

El acto contó con la participación de Carlos Katz y Cristina Coria por el Directorio de Obras Sanitarias y representantes de las gerencias de Compras y Técnica, al igual que de las empresas oferentes.

Estas tareas se ejecutarán con un presupuesto oficial que asciende los 674 millones de pesos y serán financiadas íntegramente con fondos propios, “reafirmando el compromiso de OSSE con el fortalecimiento de la infraestructura local y el abastecimiento de agua en la zona sur de la ciudad”, según informó la empresa en un comunicado.

Además, el proyecto permitirá abastecer a 2.000 vecinos en 30 hectáreas distribuidas en dos sectores, los cuales comprenden las cuadras determinadas por las calles De La Maza, Diagonal Estado Unidos y Arroyo Corrientes, y Toscana, Magrassi, Región Molise y Sáenz (Arroyo Corrientes).

De acuerdo a la compañía encargada del suministro de agua potable en Mar del Plata, el plazo estimado de ejecución es de 210 días corridos. “Con este paso, OSSE afianza un proceso participativo que permite garantizar obras de calidad en beneficio de toda la comunidad”, concluyeron.

