La obra permitirá incorporar al servicio a aproximadamente 2.000 vecinos de la zona sur, mediante la ejecución de 445 nuevas conexiones domiciliarias. Los trabajos comenzaron en calle Racedo, entre Molise y Toscana, donde se realiza el tendido inicial de cañerías, conexiones domiciliarias, compactación de suelo e instalación de válvulas.

Esta segunda etapa contempla la colocación de 6.500 metros de nueva cañería y un plan de obra con una duración estimada de más de 210 días.

La intervención abarca 30 hectáreas distribuidas en dos sectores del barrio:

- Área delimitada por De La Maza, Diagonal Estados Unidos y Arroyo Corrientes.

- Zona comprendida entre Magrassi, Región Molise, Sáenz (Arroyo Corrientes) y Toscana.

La primera etapa de ampliación, ejecutada entre 2016 y 2017, permitió brindar servicio a más de 3.000 habitantes. Con esta nueva intervención se consolida el plan de mejora y expansión del servicio de agua en la zona sur de la ciudad.