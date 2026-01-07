Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) firmó hoy el contrato de la Licitación Pública Nº06/25 para ejecutar la obra “Ampliación Red de Agua Barrio Alfar – Etapa 2”, que permitirá extender el servicio en el barrio Alfar. La iniciativa será desarrollada por la empresa adjudicataria Rocma SRL, con un plazo de ejecución de 210 días.

Ads

La obra contempla trabajos esenciales para la expansión del sistema, que incluyen el replanteo general, la ejecución de cámaras de hormigón armado y la colocación de 6500 metros de cañería. Además, se prevé la instalación de válvulas y piezas especiales según el método constructivo, la realización de anclajes para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y los empalmes necesarios a la red existente.

El contrato fue suscripto por Roberto López, titular de la empresa adjudicataria Rocma SRL, y Tomás Amato, en su carácter de presidente de OSSE.

Ads

Puede interesarte

El proyecto tiene como objetivo incorporar aproximadamente 445 nuevas conexiones domiciliarias. Una vez finalizados los trabajos, el nuevo tendido permitirá abastecer a cerca de 2000 vecinos en una superficie aproximada de 30 hectáreas.

El área de cobertura se distribuirá en dos sectores del barrio: uno comprendido por las calles De La Maza, Diagonal Estados Unidos y Arroyo Corrientes, y otro delimitado por Magrassi, Región Molise, Sáenz (Arroyo Corrientes) y Toscana.

Ads

Como antecedente, la primera etapa de la ampliación de la red de agua en el barrio Alfar se inició a comienzos de 2016 y finalizó en agosto de 2017, beneficiando entonces a más de 3000 vecinos y consolidando un proceso sostenido de mejora y expansión del servicio en la zona.