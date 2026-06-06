Vecinos del barrio Alfar se reúnen hoy a las 15:00 en la rotonda del Faro (Diagonal Estados Unidos y la Costa) para llevar adelante una nueva movilización, con el objetivo de visibilizar la falta de respuestas del Municipio a reclamos históricos vinculados a servicios básicos y condiciones de vida.

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En ese marco, Cintia Verdaguer, vecina del barrio, explicó a El Marplatense que la movilización busca visibilizar la falta de “respuestas por parte del municipio por los problemas que tiene el Alfar sin resolver que llevan mucho más de diez años”. Además, describió el estado de las calles al señalar que “al ser de barro nos dejan anegados cuando hay tormenta”.

La protesta se da en continuidad de una primera movilización realizada el 23 de mayo, cuando unos 80 vecinos se concentraron sobre la Ruta 11 y realizaron un corte parcial en la mano hacia el sur, manteniendo el otro carril habilitado. Según señalaron, la problemática se arrastra desde hace más de 15 años sin soluciones concretas.

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Entre los principales reclamos se encuentran la falta de agua potable y cloacas -con denuncias de contaminación por residuos bacteriológicos, pesticidas y metales pesados-, el mal estado de las calles que se vuelven intransitables en días de lluvia, la escasa iluminación, las deficiencias en la recolección de residuos y la proliferación de microbasurales.

Asimismo, Verdaguer advirtió sobre la ausencia de servicios esenciales al remarcar que “hay falta de agua potable y de cloacas” y denunció que “tenemos las napas contaminadas, por lo tanto no es consumible el agua de Alfar”.

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La referente vecinal también apuntó contra las fallas en los servicios urbanos al sostener que “tenemos dificultades con la recolección de basura y los restos de poda”, lo que “multiplica los microbasurales y facilita el desarrollo de plagas”.

Los vecinos también advierten sobre problemas sanitarios derivados de la contaminación de arroyos y del agua domiciliaria, en un contexto de crecimiento urbano y expansión de barrios privados que, aseguran, agravan la situación. Verdaguer consideró que ante este escenario “va aumentando el riesgo sanitario para el barrio, para todos los habitantes”.