Mar del Plata volverá a convertirse en el epicentro del debate económico y empresarial con la realización del 62° Coloquio de IDEA, que se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

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La organización confirmó que fueron invitados el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, además de otros integrantes del Gobierno nacional, legisladores, empresarios y referentes de distintos sectores, quienes participarán de un espacio de intercambio centrado en el futuro económico del país.

El objetivo del encuentro será analizar cómo convertir la estabilidad macroeconómica en un proceso sostenido de inversión, competitividad y crecimiento durante las próximas dos décadas. Para ello, el programa incluirá experiencias internacionales de países que lograron consolidar políticas de desarrollo de largo plazo y cuyos modelos podrían aportar enseñanzas para la Argentina.

El presidente del Coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, sostuvo que el desafío es "transformar esta oportunidad en un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo", mientras que el titular de IDEA, Santiago Mignone, destacó la necesidad de construir instituciones sólidas y acuerdos duraderos que permitan aprovechar el contexto actual.

Los ejes del Coloquio

La agenda estará organizada en torno a cuatro grandes temas: estabilidad, mundo, competitividad y desarrollo. Más de 50 CEOs trabajaron durante los últimos meses, junto a especialistas, en la elaboración de propuestas que servirán como base para los debates.

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Entre los principales temas figuran la consolidación de la estabilidad económica e institucional, la inserción internacional de la Argentina, el impacto de la inteligencia artificial y los cambios geopolíticos, además de los desafíos vinculados con la infraestructura, el sistema tributario, la logística y el financiamiento.

También habrá un espacio dedicado al desarrollo humano, con foco en la educación, el empleo, la informalidad laboral y la formación de talento, aspectos que IDEA considera fundamentales para sostener el crecimiento en el largo plazo.

Con más de seis décadas de historia, el Coloquio de IDEA se consolidó como uno de los principales foros de discusión entre el sector privado, la política y el ámbito académico, y una vez más tendrá a Mar del Plata como escenario del encuentro.

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