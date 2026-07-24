El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 24 de julio una jornada inestable en Mar del Plata, con lluvias durante la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche.

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La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día. La probabilidad de precipitaciones será elevada en las primeras horas de la jornada y disminuirá hacia la noche.

En cuanto al viento, soplará del sector norte, con velocidades moderadas, favoreciendo un ambiente húmedo y frío.

Ante este panorama, se recomienda salir con abrigo e incluir paraguas o piloto, ya que las lluvias podrían presentarse de manera intermitente antes de una mejora gradual prevista para el cierre del día.

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