Al cumplirse un año de la primera sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, prestadores, profesionales e instituciones del sectoren Mar del Plata volvieron a reclamar medidas concretas para revertir la crisis que atraviesa el sistema. Si bien destacaron que la norma significó un reconocimiento oficial de la problemática, sostuvieron que las soluciones prometidas "nunca llegaron".

Ads

Puede interesarte

Desde el sector recordaron que la ley contemplaba una recomposición del financiamiento, la actualización del nomenclador de prestaciones y mecanismos para recuperar el poder adquisitivo perdido tras años de atraso. Sin embargo, afirmaron que esa recomposición "nunca se materializó", por lo que la emergencia continúa vigente.

En ese sentido, señalaron que durante los últimos seis meses los incrementos acumulados en los valores de las prestaciones rondaron los $3.000, una cifra que, según indicaron, resulta insuficiente frente al aumento de los costos de funcionamiento, como salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros e insumos.

Ads

Asimismo, remarcaron que la propia ley establecía compensaciones económicas para los prestadores. Según denunciaron, miles de profesionales presentaron la documentación requerida hace más de seis meses, pero esos pagos todavía no fueron efectivizados.

A este escenario sumaron otras dificultades que, aseguran, persisten desde hace tiempo: demoras en las autorizaciones, recortes de prestaciones sin fundamentos clínicos y pagos fuera de término, situaciones que, sostienen, afectan tanto a los profesionales como a las personas con discapacidad que dependen del sistema de atención.

Los prestadores anticiparon que continuarán visibilizando la situación hasta obtener respuestas concretas por parte del Estado, al considerar que la emergencia reconocida por ley "todavía no fue reparada".



Ads