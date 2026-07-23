Mar del Plata se prepara para recibir una gran exposición dedicada al café de especialidad que buscará reunir durante dos jornadas a toda la cadena del sector, desde baristas y tostadores hasta importadores, cafeterías, empresas y consumidores. Con entrada libre y gratuita, el encuentro combinará competencias, capacitaciones, charlas, degustaciones y espacios comerciales para acercar el universo del café tanto a especialistas como al público general.

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"Queremos que Mar del Plata sea un destino para los amantes del café", afirmó Ignacio Ghirardelli, conocido como "Nacho Cafetero", al explicar el principal objetivo del evento, que además busca consolidar a la ciudad como uno de los referentes nacionales del café de especialidad.

El organizador contó que la iniciativa nació a partir de dos experiencias que tuvieron una importante convocatoria: la competencia de Aeropress realizada el año pasado y el Cafest organizado este año por la Municipalidad de General Pueyrredon. "Vimos que ambas propuestas funcionaban muy bien y decidimos unirlas en un solo evento, pensado tanto para los profesionales como para toda la comunidad del café", explicó.

"La comunidad del café no está formada solamente por los profesionales. También la integran quienes toman café todos los días en sus casas, incluso quienes consumen café instantáneo. Queremos acercarles qué es un café de calidad y todo el trabajo que existe detrás de cada taza", sostuvo Ghirardelli. En ese sentido, explicó que la exposición reunirá tres competencias para baristas, además de talleres, cursos, conferencias, catas y stands de empresas de toda la cadena productiva.

Sobre el crecimiento que viene experimentando el café de especialidad, consideró que el fenómeno es comparable con la evolución que tuvo el vino. "El café está siguiendo el mismo camino que recorrió el vino. Antes hablábamos simplemente de vino tinto o blanco y hoy conocemos variedades, regiones y perfiles de sabor. Con el café está pasando exactamente lo mismo. Ya no es solamente café: existen distintas variedades y cada una tiene un perfil sensorial diferente", señaló.

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El referente explicó que el objetivo del encuentro también será difundir esos conocimientos entre quienes recién comienzan a descubrir este mundo, mostrando que detrás de una taza de café existen distintos orígenes, procesos y características que determinan su calidad.

Consultado sobre el presente del sector en la ciudad, destacó el crecimiento sostenido de las cafeterías de especialidad. "Cuando uno camina por Mar del Plata ve cada vez más cafeterías de especialidad. Es un café de mayor calidad, con mucha trazabilidad y mucho trabajo detrás. Hoy la diferencia de precio con un café tradicional ya no es tan grande y creemos que es importante apoyar a las cafeterías locales para que el sector siga creciendo", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la ciudad tiene condiciones para convertirse en uno de los principales polos cafeteros del país. "Mar del Plata tiene excelentes profesionales, cafeterías de gran nivel y algunas de las marcas más reconocidas de Argentina. Si bien Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario tienen un mercado más desarrollado, creemos que acá todavía hay un enorme potencial de crecimiento, especialmente en áreas como el tostado de café y los nuevos emprendimientos", aseguró.

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La organización espera recibir alrededor de 10.000 personas durante las dos jornadas. Al tratarse de un evento gratuito y con ingreso libre, prevé una importante rotación de visitantes.

"Creemos que entre el 90 y el 95 por ciento del público será consumidor de café que quiere aprender más sobre este mundo. El resto estará integrado por baristas, tostadores, importadores, cafeterías y empresas del sector. Habrá charlas para especialistas, pero también actividades pensadas para quienes recién comienzan a descubrir el café de especialidad", indicó Ghirardelli.

Finalmente, destacó el impacto que la exposición puede generar en el desarrollo económico y turístico de la ciudad. "Queremos que quienes visiten Mar del Plata también recorran sus cafeterías. Así como muchos marplatenses viajan a Buenos Aires para hacer circuitos de cafeterías, queremos que quienes lleguen a la ciudad hagan lo mismo. La presencia de empresas y profesionales de todo el país hará que todos quieran superarse y seguir mejorando. Esa competencia sana, junto con la devolución del público, ayudará a fortalecer a las cafeterías, a los tostadores, a los baristas y a toda la industria local", concluyó.