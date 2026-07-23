La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), puso en marcha un plan de reconversión lumínica que contempla la colocación de 5000 nuevos artefactos con tecnología LED en diversos sectores del distrito que aún no contaban con este equipamiento.

Ads

Las cuadrillas operativas del área de Alumbrado Público iniciaron las tareas en forma simultánea en las cuadrículas correspondientes a los barrios Villa Primera, Don Bosco y Termas Huinco. El esquema técnico trazado contempla un promedio de entre 50 y 60 recambios por jornada, con el objetivo de sostener un ritmo progresivo que permita ir incorporando nuevas zonas de la ciudad por etapas preestablecidas.

El intendente Agustín Neme remarcó la trascendencia del proyecto en el entramado urbano. “La iluminación es mucho más que cambiar un foco. Es invertir en seguridad, prevención, orden y una mejor calidad de vida para todos los marplatenses. Después de transformar las principales avenidas, plazas y espacios públicos, ahora damos un paso más para llevar esta tecnología a los barrios que todavía cuentan con iluminación antigua”, sostuvo.

Puede interesarte

Además de la reducción en el consumo energético y el consecuente beneficio ambiental, los dispositivos LED incrementan el rango de visibilidad nocturna, actuando como una medida de prevención del delito y de ordenamiento vial.

Desde el EMVIAL precisaron que este recambio masivo se desarrolla en paralelo a las tareas habituales de mantenimiento preventivo, respuesta a reclamos vecinales y reparación de infraestructura sobre el parque total de la ciudad, compuesto por más de 78.000 puntos de luz.

Ads

Ads