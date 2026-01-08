El investigador del CONICET y geólogo Iñaki Isla encendió la alarma por las intervenciones urbanísticas en la zona sur de Mar del Plata y advirtió que nunca se realizó una evaluación ambiental estratégica integral de la cuenca del Arroyo Corrientes, un punto clave para entender los actuales riesgos hídricos.

En diálogo con El Marplatense, Isla sostuvo que “es muy raro lo que está pasando” y recordó que en 2002 se decidió dejar de lado un artículo central del Código de Aguas que fijaba restricciones claras para construir cerca del mar. Según explicó, esa decisión política ignoró una normativa provincial vigente y abrió la puerta a desarrollos sin una mirada ambiental de largo plazo.

El geólogo detalló que el Arroyo Corrientes originalmente drenaba la antigua laguna Corrientes, un humedal natural que fue rellenado con arena de Punta Mogotes para dar lugar al barrio Alfar. Con el paso de los años, ese mismo arroyo fue reconvertido para drenar los barrios cerrados construidos aguas arriba, como Rumencó, ampliando de manera significativa la cuenca.

A eso se suma un dato clave: el aumento de las lluvias producto del cambio climático. Según explicó, Mar del Plata pasó de registrar promedios históricos cercanos a los 700 milímetros anuales a valores que no bajan de los 900 milímetros, lo que incrementa de forma directa el caudal del arroyo.

En ese contexto, el investigador fue claro al diferenciar riesgos. Aseguró que no existe peligro de derrumbe estructural en las construcciones previstas, ya que la roca está cercana y la arena ofrece firmeza. Sin embargo, subrayó que el verdadero problema es hídrico: cada vez circula más agua por el arroyo y esa tendencia se profundizará.

Las advertencias de Isla fueron respaldadas por presentaciones realizadas en la audiencia pública, donde se remarcó que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) actuales no contemplan los efectos acumulativos ni las proyecciones climáticas futuras. “Debería existir una evaluación estratégica de toda la cuenca”, concluyó el investigador, al señalar que sin esa mirada integral, los impactos serán inevitables.