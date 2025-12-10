A través de un proyecto de ordenanza, el bloque de concejales del Frente Renovador propuso crear el Paseo Recreativo Alfar – Las Macetas en la colectora paralela a la Ruta Provincial Nº11.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se destacó “la necesidad de acondicionar la colectora paralela a la Ruta Provincial Nº11, en el tramo comprendido entre el Barrio Alfar y la zona conocida como Las Macetas, que actualmente es utilizada diariamente por vecinos y turistas para realizar actividades físicas al aire libre, dotando al tramo del mobiliario urbano y cartelería que garantice la integridad física de quienes circulan”.

En ese sentido, se manifestó que “dicho tramo constituye un espacio público frecuentado por corredores, caminantes y ciclistas, cuya utilización se ha incrementado notablemente en los últimos años, Desde este espacio hemos trabajado anteriormente en el acondicionamiento de sectores similares como el Parque Camet”.

Y se puntualizó que “según datos elaborados por la Organización Mundial de la Salud, la Argentina está ubicada entre los 20 países más sedentarios, 6 de cada 10 personas no realizan la actividad física recomendada, lo que evidencia un alto nivel de sedentarismo considerado ya como un problema sanitario global”.

A continuación, se detalló que “el sedentarismo es reconocido por organismos internacionales como un factor de riesgo equiparable al tabaquismo, la hipertensión o la hiperglucemia, siendo responsable de millones de muertes evitables al año. La Organización Mundial de la Salud recomienda la práctica diaria de al menos treinta minutos de caminata o actividad física moderada, por lo cual los gobiernos locales deben fomentar la existencia de espacios públicos adecuados, seguros y accesibles”.

“La zona sur del Partido de General Pueyrredon ha experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años, generando una demanda sostenida de espacios públicos seguros, equipados y adecuados para actividades recreativas y saludables. Durante los meses de verano la colectora suele absorber todo el tránsito en los horarios que dispone habitualmente el Ejecutivo municipal con el fin de descongestionar la Ruta Provincial 11 en horarios de afluencia turística, cuando hay mayor circulación de vecinos y turistas que concurren a las playas del sur”, se agregó.

Además, desde el bloque massista se afirmó que “el desarrollo de este Paseo Recreativo permitirá fortalecer la identidad del sector sur como un polo de vida sana, deporte amateur y recreación familiar, articulando políticas públicas con demandas reales de la comunidad residente. La consolidación del paseo aporta valor urbano, favorece la convivencia comunitaria, estimula hábitos saludables y contribuye a una mejor percepción de seguridad por parte de quienes transitan diariamente el área. La colectora mencionada cuenta con condiciones favorables de extensión, paisaje y accesibilidad, lo que la vuelve un área óptima para desarrollar un paseo recreativo con equipamiento, cartelería y señalización”.

“La instalación de cartelería que indique consejos y sugerencias saludables -referida a hidratación, prevención solar, control de la presión arterial, beneficios de la actividad física y emergencias- contribuye a elevar la calidad del espacio y promover hábitos de vida activa. Resulta necesario establecer un marco normativo para consolidar este espacio, incorporar señalización vial adecuada, garantizar mantenimiento, promover la seguridad de las personas usuarias y promover la participación de instituciones públicas y privadas, sociedades de fomento y grupos deportivos de la zona”, finaliza el texto.