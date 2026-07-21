El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentará en Mar del Plata su nueva Plataforma de Atención Digital, un sistema integral orientado a la gestión online de pacientes, la elaboración de reportes y la planificación nutricional.

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La herramienta, que ya se encuentra disponible de manera gratuita para todos los profesionales matriculados, tiene como antecedente su utilización por parte del cuerpo médico de la Selección Argentina de Fútbol, incluyendo el seguimiento clínico y alimentario de figuras como Lionel Messi.

La presentación oficial se realizará este jueves 23 a las 18:00 en el Club Atlético Aldosivi (avenida De los Trabajadores 1800), y contará con la participación de la presidente de la entidad, Laura Salzman, junto al nutricionista del seleccionado nacional Luciano Spena, desarrollador del software a través de la firma Antrosport.

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La iniciativa contempla además soporte técnico permanente y capacitaciones mensuales, con el objetivo de facilitar la digitalización del ejercicio profesional en toda la provincia.

Al respecto, Salzman destacó: “Desde que asumimos la gestión, nos propusimos poner en valor y reposicionar el ejercicio profesional; hoy lo estamos haciendo con esta herramienta práctica e innovadora”.

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El sistema permite centralizar la información clínica y cuenta con una aplicación móvil para pacientes, desde la cual podrán acceder de manera directa a sus planes alimentarios, optimizando el seguimiento y la interacción con los profesionales.

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