La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, confirmó la reprogramación de una nueva jornada del dispositivo Punto Verde, que finalmente se llevará a cabo este jueves en el horario de 10:00 a 13:00.

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La actividad, originalmente prevista para el viernes, se desarrollará en la Plaza del Agua, sobre la calle Roca entre Alvear y Güemes, uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar distintos residuos que requieren un tratamiento diferenciado. Entre los materiales aceptados se encuentran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos cerrados, pilas comunes o recargables, y anteojos o armazones en desuso.

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En paralelo, quienes se hayan registrado previamente en el programa Adoptá un Árbol podrán retirar en el lugar su ejemplar correspondiente para forestación urbana domiciliaria.

Desde el organismo comunal recordaron que no se recibirán ecobotellas, medicamentos vencidos, neumáticos, electrodomésticos de gran porte, lámparas ni pilas de mercurio. La iniciativa apunta a fortalecer la gestión sustentable de los residuos y promover la participación ciudadana en prácticas ambientales responsables.

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