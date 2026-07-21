La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada, informó que la Expo Emprendedores Locales funcionará con un horario especial durante las vacaciones de invierno.

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La feria abrirá de jueves a domingos, de 12 a 16, con la posibilidad de extender la jornada una hora más si las condiciones climáticas lo permiten. Los espacios habilitados serán Plaza España (Libertad y la Costa) y la Canchita de los Bomberos (Florisbelo Acosta 3991).

Durante cada jornada, vecinos y turistas podrán recorrer un paseo que reúne a emprendedores de distintos rubros, con propuestas de indumentaria, accesorios, decoración, productos regionales y una amplia variedad de artículos elaborados de manera local y artesanal.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca impulsar el desarrollo de los emprendimientos de Mar del Plata y Batán, generando espacios de comercialización, visibilidad y contacto directo con el público, además de fomentar el consumo de productos locales.

En lo que va de 2026, la Expo Emprendedores ya concretó 145 jornadas de comercialización, entre las ediciones habituales, las realizadas en Plaza Pueyrredon y las organizadas junto a otras áreas municipales en eventos como Cafest y YECA.

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Actualmente, el registro del programa cuenta con 1.523 emprendedores inscriptos, quienes pueden participar de los distintos dispositivos de venta que se desarrollan a lo largo del año en diferentes puntos de la ciudad.

Desde la comuna aclararon que, en caso de lluvia o vientos fuertes, la actividad será suspendida.

Quienes deseen sumarse a la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al (0223) 482-8925, de lunes a viernes de 8 a 14.30; al WhatsApp 2233-55-7014 o por correo electrónico a [email protected].

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