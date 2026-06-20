Más de 150 estudiantes de quinto y sexto año de escuelas secundarias de General Pueyrredon participaron durante la primera mitad de 2026 del programa Tendiendo Puentes, una iniciativa del Municipio que busca fortalecer la orientación educativa y sociolaboral de los jóvenes.

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El programa es desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Social y tiene como objetivo generar instancias de articulación entre instituciones educativas, organismos públicos y el sector productivo, para acompañar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida.

A través de charlas, intervenciones y visitas a escuelas, el dispositivo promueve el conocimiento de carreras terciarias, universitarias, capacitaciones y opciones de formación profesional disponibles en la región, además de explorar intereses y habilidades de los participantes.

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El trabajo incluye la elaboración de una base de datos actualizada con información sobre trayectos formativos gratuitos y certificados, que reúne más de 800 opciones educativas en el distrito, abarcando formación profesional, carreras terciarias, universitarias y terminalidad educativa de adultos.

Los establecimientos interesados en participar pueden solicitar información a través del formulario oficial del programa disponible en www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=560.

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