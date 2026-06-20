En el marco de la conmemoración del fallecimiento del General Manuel Belgrano y la celebración del Día de la Bandera, el intendente Agustín Neme encabezó este sábado el acto oficial en el Polideportivo Islas Malvinas, donde alumnos de distintos establecimientos educativos de General Pueyrredon realizaron la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional.

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La ceremonia reunió a autoridades, docentes, familias, estudiantes y representantes de distintas instituciones de la ciudad en una jornada cargada de emoción y simbolismo patriótico. El acto contó además con la participación de artistas locales, mientras que José Moya interpretó el Himno Nacional Argentino y la canción Aurora junto a la Orquesta Municipal Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Claudio Corradini.

Durante su discurso, Neme agradeció el trabajo de quienes hicieron posible la organización del evento y destacó el significado de una fecha tan importante para los estudiantes. "Cuando pensábamos en esta fecha queríamos lograr algo que simbolice este día tan importante y, sobre todo, que puedan llevarlo ustedes por siempre en el corazón", expresó.

El jefe comunal también dedicó unas palabras a las familias y remarcó el protagonismo de los alumnos que realizaron la promesa. "Espero que lo lleven siempre en el corazón", señaló.

Al referirse al legado de Manuel Belgrano, Neme destacó que el creador de la bandera dejó una enseñanza que trasciende los símbolos patrios. "Él decía que para defender nuestra bandera no hay que hacer cosas extraordinarias. Hay que ser buenas personas, buenos vecinos, buenos amigos, buenos hijos. Hay que cuidarla en el club, en el colegio, respetar a los profesores y a quienes tenemos al lado. Pedía eso, no grandes cosas", afirmó.

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En ese sentido, sostuvo que el mejor homenaje a la bandera consiste en actuar con responsabilidad y respeto en cada ámbito de la vida cotidiana. "Para defender a esta hermosa bandera, a este hermoso país y a nuestra ciudad, sean buenas personas. De eso se trata cuidar nuestra bandera", manifestó ante los estudiantes.

Uno de los momentos más significativos de la jornada llegó cuando el Intendente invitó a dirigirse a los presentes a Fernando Álvarez, presidente del Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata. Neme destacó su figura y la de los veteranos de guerra al señalar que representan a verdaderos héroes que dieron todo por el país.

"Creo que tiene que haber una persona que identifique esto que ustedes van a vivir hoy. Es alguien a quien respeto mucho y admiro. Un héroe de verdad. Hay muchos de ellos que nos acompañan y muchos otros que ya no están, pero que dieron realmente la vida por nuestro país", expresó.

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Al tomar la palabra, Álvarez recordó la experiencia de los veteranos de Malvinas con la bandera nacional y el profundo significado que tiene para quienes defendieron al país. "En representación de muchos veteranos que están presentes hoy, tuvimos el honor no solamente de jurarla, sino también de defenderla. Tuvimos esa oportunidad y para nosotros es un orgullo tremendo", afirmó.

Dirigiéndose a los alumnos, el excombatiente los felicitó por el compromiso que asumían y los invitó a vivir el momento con emoción. "Tienen que sentirse muy felices porque van a prometer ante nuestra insignia nacional, el legado que nos dejó don Manuel Belgrano. Háganlo con el corazón y griten muy fuerte porque nuestra bandera se lo merece", concluyó.

La ceremonia culminó con la promesa de lealtad a la bandera realizada por los estudiantes, en un acto que combinó emoción, memoria histórica y el reconocimiento a los valores que representan tanto Manuel Belgrano como los veteranos de la Guerra de Malvinas.

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