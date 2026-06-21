Comenzará este domingo el clima invernal en Mar del Plata con condiciones meteorológicas estables, cielo algo nublado y temperaturas similares a las registradas durante los últimos días del otoño.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C a lo largo de la tarde.

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El cielo permanecerá algo nublado durante gran parte de la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con momentos de buen tiempo en distintos sectores de la ciudad y la zona.

En cuanto al viento, soplará desde el oeste durante la madrugada y la mañana, para luego rotar al sudoeste durante la tarde y mantenerse desde ese sector hacia la noche.

De esta manera, Mar del Plata recibirá el invierno con una jornada fría pero agradable, marcada por la presencia del sol entre nubes y sin fenómenos climáticos significativos previstos.

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