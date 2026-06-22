El invierno se hará sentir este lunes en Mar del Plata con temperaturas bajas y condiciones inestables a lo largo de gran parte de la jornada, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

Puede interesarte

Durante las primeras horas del día se espera un cielo parcialmente nublado y un marcado descenso térmico, con una mínima prevista de 4 grados. Las condiciones serán frías desde temprano, por lo que se recomienda salir con abrigo.

Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevé un cambio en la dirección del viento, que soplará desde el sector sudoeste. Además, existe probabilidad de chaparrones aislados, mientras que la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 11 grados.

Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante la noche. El organismo nacional mantiene chances de precipitaciones dispersas y estima una temperatura en torno a los 6 grados para el cierre de la jornada.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por el frío y la posibilidad de lluvias intermitentes, en un contexto típicamente invernal para la ciudad.

Ads

Ads