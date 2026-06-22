Arranca la semana con frío y probabilidad de lluvias en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con bajas temperaturas, cielo variable y chances de chaparrones durante la tarde y la noche.
El invierno se hará sentir este lunes en Mar del Plata con temperaturas bajas y condiciones inestables a lo largo de gran parte de la jornada, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante las primeras horas del día se espera un cielo parcialmente nublado y un marcado descenso térmico, con una mínima prevista de 4 grados. Las condiciones serán frías desde temprano, por lo que se recomienda salir con abrigo.
Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevé un cambio en la dirección del viento, que soplará desde el sector sudoeste. Además, existe probabilidad de chaparrones aislados, mientras que la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 11 grados.
Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante la noche. El organismo nacional mantiene chances de precipitaciones dispersas y estima una temperatura en torno a los 6 grados para el cierre de la jornada.
De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por el frío y la posibilidad de lluvias intermitentes, en un contexto típicamente invernal para la ciudad.