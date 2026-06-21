El evento se desarrollará nuevamente en Brewhouse Puerto Ciudad Cultural, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, donde marplatenses y turistas podrán seguir el encuentro en pantalla gigante y disfrutar de una experiencia pensada para vivir el Mundial en comunidad.

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La primera edición dejó una imagen destacada, con una multitud alentando durante todo el partido entre banderas, bombos, trompetas y cánticos que recrearon el clima de una auténtica tribuna argentina. Además del fútbol, la jornada contó con música en vivo a cargo de Melodía de Barrio, espacios de glitter y brillos para los hinchas, diversas propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Para esta nueva fecha mundialista, las puertas abrirán a las 12 del mediodía, permitiendo a los asistentes disfrutar de la previa antes del inicio del partido y participar de las distintas propuestas organizadas para la ocasión.

La entrada será libre y gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad del lugar. Por ese motivo, los interesados deberán reservar previamente su lugar a través de CultuTickets.

Con pantalla gigante, sonido envolvente, gastronomía, música en vivo y una ambientación especialmente diseñada para acompañar a la Selección, La Feliz Tribuna Fest buscará repetir el éxito de su estreno y volver a reunir a los fanáticos del fútbol en una verdadera celebración mundialista.

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