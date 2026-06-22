El Concejo Deliberante volverá a poner en discusión este lunes desde las 11, en la Comisión de Legislación, un proyecto de ordenanza que propone permitir la realización de casamientos civiles y ceremonias convivenciales en algunos de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata.

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La iniciativa, impulsada por el concejal Marcelo Cardoso, ya recibió despacho favorable en la comisión de Turismo y ahora deberá ser debatida en la comisión de Legislación, un paso importante dentro del proceso legislativo.

La propuesta contempla la utilización de espacios públicos municipales de valor histórico, cultural y paisajístico para la celebración de este tipo de actos. Entre los lugares mencionados figuran Villa Victoria, Villa Mitre, la Casa sobre el Arroyo, el Museo Castagnino, el Teatro Colón, la Torre Tanque, el Parque San Martín, la Laguna de los Padres y distintos sectores de la costa marplatense.

Según los fundamentos del proyecto, la intención es ofrecer nuevas alternativas para formalizar vínculos civiles al tiempo que se promueve el patrimonio local y se fortalece el vínculo de los vecinos con los espacios públicos.

La ordenanza prevé que quienes opten por realizar las ceremonias en estos lugares abonen un canon por el uso del espacio, cuyos recursos serían destinados a tareas de mantenimiento y preservación. Además, se aclara que la autorización alcanzaría únicamente a la ceremonia formal y no a fiestas o eventos sociales posteriores.

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Si obtiene los consensos necesarios en comisión, el expediente podría avanzar en las próximas semanas hacia su tratamiento en el recinto.

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