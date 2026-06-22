Un grupo de vecinos, empresarios gastronómicos, hoteleros, farmacéuticos y propietarios de la calle Alem volvió a expresar su rechazo a la modificación de la ordenanza 14.000, iniciativa que propone flexibilizar las actividades nocturnas en el corredor comercial de Playa Grande.

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A través de una presentación realizada ante el Honorable Concejo Deliberante, los firmantes solicitaron que se mantenga la normativa vigente y advirtieron sobre las consecuencias que podría generar la extensión horaria de algunos establecimientos hasta las 4 de la madrugada, con propuestas que incluyan música, DJ y espacios de baile.

En el documento sostienen que la modificación alteraría las condiciones bajo las cuales vecinos, comerciantes e inversores apostaron por el desarrollo de la zona durante los últimos años. Además, alertan que una mayor actividad nocturna podría incrementar los niveles de ruido, la concentración de personas en la vía pública y los conflictos de convivencia en sectores residenciales como Playa Grande y Los Troncos.

Los impulsores de la presentación consideran que la propuesta representa un retroceso respecto del proceso de recuperación que experimentó la calle Alem en la última década. Según señalaron, la consolidación de una oferta gastronómica tradicional, comercios de calidad y nuevas inversiones inmobiliarias permitió revalorizar el sector y atraer un perfil de turismo vinculado al paseo, las compras y la recreación familiar.

Entre los cuestionamientos también remarcan que, aunque la actividad gastronómica figure como principal, en la práctica la música y el baile terminarían ocupando un rol central durante la madrugada. Asimismo, sostienen que la iniciativa beneficiaría a un grupo reducido de establecimientos mientras que los efectos negativos impactarían sobre la totalidad de vecinos, hoteles, comercios y residentes.

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Finalmente, los firmantes afirmaron que el crecimiento económico debe desarrollarse en armonía con el descanso, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la zona. Por ese motivo solicitaron a los concejales que preserven el perfil urbano, turístico, gastronómico y residencial que, según indicaron, permitió la recuperación sostenida de la calle Alem.

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