En diálogo con El Marplatense, Gabriela Silveyra, coordinadora y secretaria de Actas del Foro de Colegios y Consejos Profesionales, destacó el lanzamiento de una nueva serie de charlas gratuitas destinadas a toda la comunidad, impulsadas por el Foro de Colegios y Consejos Profesionales de General Pueyrredon.

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“Desde el Foro venimos trabajando hace 18 años y ahora organizamos charlas abiertas, sin necesidad de inscripción, para acercar herramientas útiles a los vecinos y poder asesorar sobre problemáticas de interés público”, explicó.

El ciclo comenzará el miércoles 24 de junio a las 10 de la mañana en el Colegio de Martilleros (Bolívar 2948), con una charla sobre triquinosis, una problemática sanitaria de fuerte impacto en la región.

Silveyra adelantó además que las actividades continuarán en julio en el Colegio de Técnicos (Dorrego 1371). El 3 de julio a las 18 se abordarán temas de seguridad e instalaciones eléctricas, mientras que el 10 de julio, también a las 18, se dictará una capacitación sobre prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, junto a Defensa Civil.

“Lo importante es que los vecinos se acerquen y participen, porque son temas que nos atraviesan a todos en la vida cotidiana”, señaló la referente del Foro.

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Todas las charlas son gratuitas y abiertas a la comunidad, y desde la organización anticiparon que la información será difundida nuevamente en los próximos días para facilitar la participación de los marplatenses.



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