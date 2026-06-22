El Hospital Privado de Comunidad (HPC) concretó la renovación integral de su Shock Room, un área estratégica destinada a la atención inicial de pacientes en estado crítico y situaciones de emergencia de alta complejidad.

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La actualización incorpora nuevo equipamiento, mejoras en la accesibilidad, optimización de los espacios de trabajo y condiciones especialmente diseñadas para favorecer una respuesta rápida, coordinada y segura por parte de los equipos de salud.

Esta renovación permite al HPC contar con uno de los Shock Rooms más modernos de la región, fortaleciendo la infraestructura que acompaña la atención de pacientes que requieren intervenciones inmediatas y cuidados especializados.

La atención de alta complejidad demanda no solo profesionales altamente capacitados y tecnología de avanzada, sino también entornos preparados para responder a los desafíos que plantea el cuidado de pacientes críticos. En este sentido, la renovación del Shock Room forma parte de una estrategia institucional orientada a la mejora continua de los espacios asistenciales y al fortalecimiento permanente de la capacidad de respuesta del Hospital.

La renovación del Shock Room refleja el compromiso del HPC con el desarrollo permanente de la medicina de alta complejidad, integrando infraestructura, tecnología y equipos especializados para brindar una atención segura, oportuna y centrada en las personas.

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